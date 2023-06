Anywawe Safilens arriva per prima a Corfù in meno di nove ore, seconda Idrusa

Anywawe Safilens del Sistiana Sailing Team è arrivata per prima nel porticciolo di Kassiopo, aggiudicandosi il primo posto, in tempo reale, della 37esima edizione della regata internazionale Brindisi - Corfù. L'equipaggio ha tagliato il traguardo alle ore 21.44.21 ora greca (20.44 oraria italiana). Undici minuti dopo ha completato la traversata Idrusa dei fratelli Montefusco (Circolo della vela Brindisi). Una volta arrivate tutte le barche, i giudici di gara calcoleranno le classifiche in tempo compensato. Sono 83 gli equipaggi partiti a mezzogiorno di domenica dal porto esterno di Brindisi, a fronte di 87 iscrizioni.