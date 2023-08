Giovane atleta brindisino trionfa in Corea del Sud, nella patria del taekwondo

BRINDISI - Dal 18 al 20 agosto, nell’ambito del World taekwondo cultural festival svolto a Chuncheon (in Corea del Sud), l’atleta brindisino Marco Cavaniglia ha conquistato una splendida e meritatissima medaglia d’oro nella World taekwondo beach championships.

Il trio maschile Over 17, a cui ha preso parte insieme ai colleghi Andrea Norbiato e Michelangelo Sampognarola, si è imposto nella specialità del Freestyle.

Oltre alla medaglia d’oro, il giovane sportivo "made in Brindisi" ha anche vinto il bronzo nella World taekwondo demo team championships Over 17 team performance. Per questa sezione di gara ha collaborato con gli altri atleti Elena Blundo, Michelangelo Sampognaro, Andrea Norbiato, Luca Matellini, Luca Ferella e Claudia Cianci.

Il Ciao team, così si chiama la squadra azzurra del freestyle impegnata nella competizione asiatica, era al suo esordio sulla scena internazionale. Il risultato finale è stato sorprendente, poiché gli atleti hanno ha portato a casa sette medaglie d'oro, tre argenti e due bronzi. Sono riusciti a regalare una grande soddisfazione a tutta l’Italia del taekwondo freestyle nel Paese in cui è nata la disciplina originaria.

I traguardi raggiunti sono stati ottenuti anche grazie all'impegno dei coach Elena Blundo e Vito Semeraro, della coreografa Francesca Cristofoli, del capo delegazione maestro young Ghil Park, e del presidente della Federazione italiana taekwondo, Angelo Cito. Quest'ultimo ha creduto molto nella creazione del team, che si è dimostrato all'altezza delle aspettative oltreché in grado di lasciare un segno indelebile nella patria del taekwondo mondiale, la Corea del Sud.