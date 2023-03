Gli atleti si preparano per Corripuglia, il grand prix pugliese di corsa su strada

Fervono i preparativi per l’edizione numero 36 del Corripuglia, il grand prix pugliese di corsa su strada, proprio mentre un gruppo di masters athlete dell'Atletica Mesagne raggiunge la capitale per la Rome Marathon 2023. È da poco concluso il Campionato provinciale 2022, importante occasione per la storia associativa dell’Atletica Mesagne, la prima volta infatti che la squadra vince la competizione classificandosi al primo posto, ed ecco, già pronte, gare e date che comporranno l’edizione del Trofeo Corripuglia, un torneo in linea con il calendario 2023 della Federazione Italiana di Atletica Leggera – Comitato regionale pugliese.

Ricco il calendario, tra entusiasmo e soddisfazione del gruppo dirigente locale che da poco ha visto l’ingresso dei tre nuovi consiglieri Valeria Perrucci, Angelo Epifani e Gianluca Aresta. “Un anno importante per l’atletica mesagnese – spiega Lorena Chezzi, presidente Asd Atletica Mesagne –, obiettivi societari ben definiti per il raggiungimento di risultati di successo e soprattutto maggiore attenzione per le nostre atlete e i nostri atleti. L’avvio dell’attività dilettantistica di un campionato importante come quello regionale - sottolinea Chezzi - è un po’ come il ritorno a scuola dopo le vacanze, porta con sé sensazioni e aspettative diverse, tra interesse e sano ottimismo per un nuovo capitolo che sta per aprirsi. La partita più importante da giocare. A tutti i protagonisti di questa stagione buon Corripuglia e buon divertimento”, conclude.

Il Corripuglia 2023 contemplerà 18 gare (saranno rappresentate quasi tutte le province con almeno una prova), tappa il prossimo novembre anche a Mesagne. Un calendario impegnativo, dove la qualità dovrà e sarà sempre messa in primo piano.

Di seguito, gare e date della 36ma edizione del Corripuglia 2023. Start la prossima domenica 19 marzo da Putignano con la storica Marcialonga di San Giuseppe, a seguire il 26 marzo – Canosa di Puglia, 30 aprile – Casamassima, 7 maggio – Gioia del Colle, 28 maggio – Barletta, 4 giugno – Laterza, 11 giugno – Fasano, 17 settembre – Santeramo in Colle, 24 settembre – Trani, 1 ottobre – Putignano, 8 ottobre – Palagianello, 15 ottobre – Molfetta, 22 ottobre – Taranto, 5 novembre – Massafra, 12 novembre – Mesagne, 19 novembre – Altamura, 3 dicembre – Monopoli, e infine con data de definire – Noci.