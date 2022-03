Atletica Amatori Brindisi, i runners macinano i 21 chilometri della Roma - Ostia 2022

Ripartono le maratone e l'Atletica Amatori Brindisi risponde presente da Roma a Gallipoli. I suoi runners, ancora una volta, in prima fila per la grande festa dello sport. Un folto gruppo di atleti ha partecipato - domenica 6 marzo - alla 47esima edizione della Roma-Ostia 2022 (21 km), l'atteso evento - fermo da due anni causa covid - ha regalato divertimento e ottimi risultati ai brindisini, abili nel confrontarsi con i tanti appassionati provenienti da ogni parte del mondo. Ad allacciarsi le scarpette in quel della Capitale Michele Summo, Carmelo Guglielmi, Consiglia Mita, Daniela Sava, Giuseppe Ricchiuti, Nicola Losito, Paolo Laurora, Stefania Paiano, Andrea Sciurti, Luciano Tedesco, Vito Scarcella, Ruben Benigno e Luigi Candelise.

Un altro gruppo - sempre domenica 6 marzo - invece, ha scelto di prender parte alla 13esima edizione della Maratonina dello Jonio, gara nazionale di 21 km con partenza alle 9 dal lungomare Galileo Galilei di Gallipoli. Anche in questa occasione, i corridori dell'Amatori si son distinti per la singolare prestazione e tempi eccellenti. Presenti ai nastri partenza Laura Potenza, Patrizia Prezioso, Nicola D'Errico, Cosimo Catalano, Vincenzo Balestra, Cosimo Consenti e Angelo Corsa.

Atletica Amatori Brindisi e suoi corridori danno appuntamento a tutti gli amanti della podistica, e non solo, alla prossima "festa dello sport" per tagliare nuovi e avvincenti traguardi, ricordando che la corsa fa bene al corpo ma soprattutto alla mente.