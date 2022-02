Figurine Panini: “I collezionisti crescono nel Brindisino, altro raduno in vista”

BRINDISI – Il numero di collezionisti cresce ed Enzo Giunta pensa già a un nuovo raduno. La guardia giurata brindisina, come noto, è un punto di riferimento della rete di scambi di figurine di calciatori dell’album panini. “Attualmente sono circa 200 – spiega Giunta – gli appassionati della provincia di Brindisi con cui sono in contatto per dare supporto non solo nel completamento dell’album 2021-22, ma anche di quelli di stagioni precedenti. La fetta di over 40 cresce sempre di più. Ma non mancano ovviamente i bambini”.

La passione per i “testoncini” dei calciatori è contagiosa anche oltreoceano. “Giuseppe, un amico che vive in Brasile – spiega ancora Enzo – mi ha chiesto di dargli una mano a completare le tessere mancanti della sua collezione. Questa mano gliela do volentieri. Lo scambio di figurine è un hobby che coltivo quotidianamente. Le porte del mio ufficio in via San Martino della Battaglia (al rione Santa Chiara, ndr) sono aperte a tutti”.

Ormai da tempo il nome di Giunta circola nel circuito nazionale dei fan della Panini. “In particolare ringrazio per la collaborazione reciproca – spiega Enzo – gli amici Giovanni Vitaliano Spoto di Milano e Gianni Bellini di Modena. Quello dei collezionisti di figurine è una sorta di club di cui fanno parte persone di ogni età ed estrazione sociale”. Per questo è già in cantiere un prossimo raduno nazionale da organizzare a Brindisi, dopo il successo del meeting che si è svolto il 21 novembre 2021, sempre presso l’ufficio della guardia giurata. “Vorrei dare appuntamento agli appassionati – conclude Giunta – per ottobre 2022, quando si presume che possa uscire anche l’album dei campionati del mondo. Sarà un’occasione per trascorrere una piacevole giornata fra amici animati dalla stessa passione”.