Loconte ai nastri di partenza della Monte Erice con lo sguardo al 2023

FASANO ? Il portacolori della Scuderia EptaMotorsport Angelo ?The Doctor? Angelo Loconte questo weekend sarà nuovamente impegnato nel Civm, schierandosi al via della 64ª Monte Erice, penultima prova della massima serie di velocità in montagna. Come già a Gubbio, il veloce driver brindisino sperimenterà nuove soluzioni sulla Peugeot 308 GTi, gestita dalla DP Racing di patron Claudio De Ciantis.

«A Gubbio ce l?abbiamo messa tutta. Testando, come previsto, differenti configurazioni di assetto ? ha commentato Loconte -. Molto soddisfatto per il responso cronometrico, che è stato migliore di quasi 5 secondi rispetto al risultato dello scorso anno. Gubbio si è mostrata essere una gara molto selettiva, a dispetto della brevità del tracciato. In categoria, bravi tutti, dal vincitore ai giovanissimi rivali che hanno ben figurato. Adesso siamo pronti per Erice e Caltanissetta ? conclude The Doctor - per chiudere la stagione con due podi ed una esperienza che sarà sicuramente utile per le gli anni futuri. Spero di limare in queste ultime gare ogni dettaglio di assetto per poter affrontare il 2023? non solo da protagonista!».

Oggi, venerdì 9 settembre, le verifiche tecnico sportive degli oltre 330 concorrenti iscritti alla gara. Sabato 10 settembre motori in moto sin dalle 8 per le due salite di ricognizione del percorso, determinanti per le scelte da parte di piloti e team delle regolazioni definitive da adottare per le due salite di gara. Alle 8 di domenica 11 settembre il Direttore di Gara Marco Cascino coadiuvato da Fabrizio Fondacci e Francesco Sanclemente, darà il via alla prima gara a cui farà seguito la 2ª. Tutto in live streaming a partire dalle 10 con le due gare CIVM in diretta su ACI Sport TV (228 Sky).

Il calendario del Civm 2022

8 - 10 aprile 63ª Coppa Selva di Fasano (BR);

29 aprile - 1° maggio 31ª Trofeo Lodovico Scarfiotti (MC);

13-15 maggio 26ª Luzzi - Sambucina Trofeo Silvio Molinaro (CS);

27 - 29 maggio 51ª Trofeo Vallecamonica (BS);

24 - 26 giugno 61ª Coppa Paolino Teodori (AP);

1 - 3 luglio 2021 71ª Trento - Bondone (TN);

15 - 17 luglio 57ª Rieti Terminillo - 55 Coppa Bruno Carotti (RI);

29 ? 31 luglio 48ª Alpe del Nevegal (BL);

12 - 14 agosto 60ª Cronoscalata Svolte di Popoli (PE);

26 - 28 agosto 57ª Trofeo Luigi Fagioli (PG), coeff. 1,5;

9 - 11 settembre 64ª Monte Erice (TP), coeff. 1,5;

16 - 18 settembre 67ª Coppa Nissena (CL), coeff. 1,5.