Automobilismo: "The Doctor" Loconte tenta il riscatto, al via la Rieti Terminillo

Con le verifiche tecnico-amministrative odierne prende il via il weekend della 58ª Rieti Terminillo – 56ª Coppa Bruno Carotti, che sancisce il giro di boa del Civm (Campionato italiano velocità montagna). Angelo “The Doctor” Loconte è chiamato a riscattare la tripletta di gare non all’altezza dovute a problemi meccanici che lo hanno limitato nelle prestazioni, durante la pausa ha ricaricato le pile della sua “fabbrica di grinta” e si presenta ai nastri di partenza della mitica Rieti Terminillo più carico che mai, pronto ad affrontare le sfide che lo storico tracciato della Coppa Carotti ha sempre assicurato, per conformazione, tecnica e velocità.

"Dopo un trittico di gare che, per motivi meccanici, mi hanno visto ridurre al minimo il vantaggio in classifica, quella del Terminillo rappresenta uno snodo importante. Non mi aspetto certo di vincere, ma di recuperare una fiducia nelle potenzialità della vettura. Se, indipendentemente dal risultato, tornassi ad essere competitivo su un percorso molto tecnico e veloce come questo, allora le chances di vincere il campionato torneranno ad essere quelle prefissate ad inizio stagione. Dunque, occhi puntati sulla prestazione: se fosse positiva, come mi auguro, i miei validi e agguerritissimi avversari dovranno mettersi in testa che occorrerà sudare le famigerate sette camice per arrivare in fondo al campionato italiano con il titolo. Io non mollo: suggerisco loro di impegnarsi al limite, perché la lotta si deciderà all’ultima gara. Allora, forza e coraggio, la concentrazione non ammetterà distrazioni per nessuno".

Il programma della gara laziale, prevede due manche di prova, a partire dalle 9.30 di sabato 1° luglio. Domenica 2 luglio alle 9.30 il via alla gara in salita unica.

Tutto in live streaming sui social della Federazione e della gara, con diretta su Aci Sport TV (228 Sky) per i concorrenti del Civm.