Taekwondo, Asd Pennetta Rosa: "Pronti per un'altra stagione di successi"

Comincia un nuovo anno per la Asd Taekwondo “Pennetta Rosa” da più di 48 anni impegnata sul territorio per la divulgazione del Taekwondo Wt, arte marziale coreana e sport olimpico, rappresentato in Italia dalla Fita (Federazione Italiana Taekwondo).

Il tutto sotto l’attenta supervisione del maestro Cosimo Spinelli, cintura nera 8° Dan (il grado più alto in Puglia) e “Commissario Insegnanti Tecnici Senior Forme” della Regione Puglia e membro della Commissione Nazionale Forme – Senior/Master, il quale ha contribuito grandemente in 44 anni d’insegnamento, allo sviluppo del Taekwondo allenando infaticabilmente i propri atleti (molti dei quali, compreso Spinelli, hanno indossato la divisa della nazionale italiana), educandoli sia alla disciplina marziale del Taekwondo che ad abbracciare i più alti valori sportivi e formando altri tecnici che a loro volta, hanno diffuso e agevolato la crescita del movimento nella Provincia e in alcuni regione della penisola.

Per iscriversi ai corsi basta rivolgersi presso la palestra della scuola elementare “G. Calò” in Via Magaldi, 16 (Rione Casale) nei giorni di Lunedì- Mercoledì e Venerdì.