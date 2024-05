B1 maschile, seconda vittoria del circolo tennis "Dino De Guido" e primo posto in classifica

MESAGNE - Un’altra vittoria per la squadra del circolo tennis “Dino De Guido” Mesagne, nella serie B1 maschile di tennis contro il Momy Sport Village di Rivalta di Torino. Dopo aver osservato il turno di riposo domenica 12 maggio, sui in campi in terra rossa del “Dino De Guido”, la formazione gialloblù ha dominato l’incontro vincendo con il punteggio di 5-1.

Nei singolari, l’italo argentino Agustin Lautaro Falabella, l’ucraino Oleksandr Ovchareko e Andrea Massari hanno superato agevolmente, rispettivamente, Alessandro Spadola, Andrea Turco e Andrea Cardella; Simone Pacciolla ha dovuto imporre la sua superiorità vincendo il quarto singolare al terzo set, dopo oltre ore di gioco, contro Alessandro Figurelli. Nei doppi le due squadre in campo si sono divisi la posta in gioco vincendo un incontro ciascuno.

Questi i risultati nei singolari: Andrea Massari (circolo tennis “Dino De Guido”) b. Andrea Cardella (“Momy Sport Village” Rivalta di Torino) 7-5 / 6-1; Oleksandr Ovcharenko (circolo tennis “Dino De Guido” Mesagne) b. Andrea Turco (“Momy Sport Village” Rivalta di Torino) 6-0 / 6-2; Augustin Lautaro Falabella (circolo tennis “Dino De Guido” Mesagne) b. Alessandro Spadola (“Momy Sport Village” Rivalta di Torino) 6-3 / 6-4; Simone Pacciolla (circolo tennis “Dino De Guido” Mesagne) b. Alessandro Figurelli (“Momy Sport Village” Rivalta di Torino) 4-6 / 7-5 / 7-5.

Nei doppi: Spadola/Turco (“Momy Sport Village” Rivalta di Torino) b. Ovcharenko/Massari (circolo tennis “Dino De Guido” Mesagne) 6-1 / 6-3; Falabella /Pacciolla (circolo tennis “Dino De Guido” Mesagne) b. Cardella/Figurelli (“Momy Sport Village” Rivalta di Torino) 6-4 / 6-1.

Coinvolgente Il sostegno del numeroso pubblico presente che ha incoraggiato la squadra mesagnese per l’intero incontro. Soddisfazione per i dirigenti con in testa il presidente del sodalizio Nicola De Guido, avvalorata dal fatto che la formazione gialloblù è una neo promossa nella serie B1.

Dopo questo ulteriore successo, il circolo tennis “Dino De Guido” ha conquistato la prima posizione in classifica insieme al circolo tennis Bologna e il circolo tennis Lecco, pur avendo giocato una partita in meno.

Appuntamento al 26 maggio alle ore 10:00, con la prima trasferta del “Dino De Guido” per la disputa del terzo incontro, sui campi in terra rossa del comprimario circolo tennis Bologna.