Taekwondo: un'altra stagione agonistica da incorniciare per la "Pennetta Rosa"

BRINDISI - Per l’Associazione “Pennetta Rosa” di Brindisi, quello che appena si è concluso è stato un anno sportivo davvero ricco di grandi risultati. Gli atleti della “Pennetta Rosa”,infatti, insieme al loro Maestro Cosimo Spinelli c.n. 8° Dan, hanno partecipato e primeggiato in diverse manifestazioni: venti campionati internazionali online, cinque campionati interregionali, un corso di aggiornamento e tre raduni con la squadra regionale “Forme e FreeStyle”.

Prim’ancora di chiudere i battenti e dare l’arrivederci alla prossima stagione sportiva, i giovani atleti della “Pennetta Rosa” hanno svolto con impegno e passione gli esami per il passaggio di cintura , presso il Palazzetto dello Sport “F. Melfi”. Tutti gli atleti chiamati in causa, sono stati giudicati da una commissione composta da: Francesca Candito, Elisa Maria Cassiano e Annamaria Galizia. Al termine della manifestazione, il direttore tecnico Spinelli ha eseguito i Poomsae “Hansoo e Narae (quest’ultima, è una nuova forma che lui ha imparato dopo aver visto la perfetta esecuzione di cinque Grand Masters Koreani 9° Dan) e, con l’atleta Federico Mevoli si è esibito in varie tecniche di difesa personale.

Tutte le soddisfazioni raggiunte sono state possibile grazie alla costanza degli atleti e alla preparazione del Maestro Spinelli, che negli ultimi anni ha ottenuto attestati ed onorificenze dai massimi Dirigenti Federali per la sua storia di Direttore Tecnico e il suo contributo al Taekwondo.

Per tutto il 2021, infatti, è stato chiamato in qualità di Ambasciatore a sponsorizzare i vari Campionati Internazionali Online di: Iran, Scozia, America, India e Venezuela, mentre il 29 gennaio c.a., il Presidente della Fita (Federazione Italiana Taekwondo) Dott. Angelo Cito, insieme ai componenti il Consiglio Federale, lo ha nominato”Commissario Insegnanti Tecnici Senior Forme” della Regione Puglia e membro della Commissione Nazionale Forme – Senior/Master. Nell’attesa dei risultati dei campionati internazionali online di: Iran, Venezuela e America, l’Associazione Taekwondo “Pennetta Rosa”, augura un buon meritato riposo estivo e un arrivederci a settembre per trascorrere insieme una nuova ed entusiasmante stagione sportiva.