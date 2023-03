Boxe, successo a Monteiasi per il brindisino Mattia Stabile

Ottimo risultato per il pugile Mattia Stabile della Boxe Iaia di Brindisi, che porta a due consecutive la striscia di vittorie nel suo palmares. L’atleta brindisino si è aggiudicato la finale della categoria Élite 71 kg, in occasione della manifestazione regionale organizzata dal Team Cupri di Monteiasi, in provincia di Taranto. L'evento sportivo è stato disputato ieri, domenica 19 marzo.

Nella palestra dal maestro Salvatore Cupri - davanti a rappresentanti federali importanti come il presidente del comitato regionale Fpi (Federazione pugilistica italiana Puglia e Basilicata) Nicola Causi, e il vicepresidente Fabrizio Baldantoni - Stabile ha bissato, con grande trasporto agonistico, il successo al torneo regionale esordienti del 5 marzo scorso a Terlizzi.

L’atleta brindisino ha affrontato il pugile di casa Federico Quaranta, in un match conclusosi nella prima ripresa, dopo circa un minuto dall'inizio.

“Dopo il torneo del 5 marzo io e il maestro Carmine Iaia abbiamo immediatamente alzato la testa verso nuovi orizzonti - commenta Matia Stabile - per puntare sempre più in alto. Di fatto, non abbiamo perso tempo e abbiamo iniziato la sessione di allenamento il giorno dopo quella vittoria. Lavoro duro e dedizione, questo è il nostro motto. In palestra abbiamo dato vita ad allenamenti mirati a far eccellere le mie potenzialità. La parola chiave del match e stata ‘esplosività’. Abbiamo cercato di applicare tutte le azioni di attacco che abbiamo provato e riprovato in palestra. Ci siamo recati a Monteiasi con l’obiettivo di vincere alla grande, e così è stato. Dopo neanche 50 secondi di incontro, alla prima ripresa, il maestro aveva capito il punto debole dell’avversario e me lo ha subito fatto notare - Conclude - Questo è solo l’inizio di quello che vogliamo fare, a breve ci saranno nuove sfide cosi da poter portare in alto il nome della nostra palestra BoxeIaia e quello di Brindisi la nostra bellissima città”.