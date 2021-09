Calcio a 7, Ecotecnica Brindisi vice campione d'Italia Asi

BRINDISI - La Ecotecnica Brindisi è vice campione d’Italia Asi nel calcio a 7 nelle finali nazionali di calcio amatoriale che si sono svolte a Montesilvano dal 24 al 26 settembre. Davvero sfortunata la gara di finale per il primo e secondo posto in cui la squadra brindisina ha dominato l’intero incontro, mancando delle grosse occasioni per chiudere la finale a suo favore vinta dalla campana di Caserta. "Un ringraziamento particolare va riconosciuto al responsabile del settore calcio del comitato provinciale, Giuseppe Grasso, per l’ottimo lavoro portato avanti nonostante il difficilissimo periodo che lo sport amatoriale ha attraversato negli ultimi due anni con la pandemia e chiusure per Covid. Un ringraziamento da parte del comitato Asi di Brindisi per la positiva trasferta e la qualità della rappresentatività ottenuta", ha commentato Laurino Rubino, presidente comitato provinciale Asi.