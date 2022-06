Pararowing: bronzo ai campionati italiani per la brindisina Palazzo, sognando Parigi 2024

L’atleta pr3, la brindisina Annalisa Palazzo, ha conquistato il bronzo ai campionati Italiani assoluti di pararowing che si sono svolti lo scorso weekend a Corgeno in provincia di Varese, nelle acque del lago di Comabbio, in coppia con Giuseppe Condello atleta pararowing dell’Armida Torino.

Lisa ha cominciato a remare circa 8 mesi fa e si è fatta trovare pronta a questo appuntamento, mettendosi in mostra sotto i riflettori del team Italia della Federazione Italiana Canottaggio Pararowing. Inizia da ora il suo percorso verso il sogno dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Un altro importante risultato per il quale vanno ringraziati la Fic Puglia, lo staff tecnico Brindisi Rowing Club, i Soci e tutti gli atleti che, a distanza hanno fatto il tipo per Lisa.