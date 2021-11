Calcio a 5, Futsal Brindisi: il "derby del Salento" è biancoazzurro

BRINDISI - Il Futsal Brindisi si impone sul rettangolo di gioco di Aradeo, con il risultato di 2 a 3 e porta a quattro vittorie la striscia positiva che lo proietta sul terzo gradino della classifica, in coabitazione con il New Taranto Calcio. Jonici che saranno gli avversari della prossima giornata di campionato. Biancoazzurri padroni del campo sin dalle prime battute, con la squadra di casa che apparsa legata e timorosa per molti tratti dell’incontro, rintuzzando con non poca difficoltà la verve offensiva, la determinazione e i carattere dei ragazzi di Di Serio.

A otto minuti dal termine, momento in cui è stato fischiato un fallo di mano in area a Bellomusto, decisione al quanto dubbia e affrettata, i biancoazzurri conducevano per tre reti a zero, con realizzazioni di Caselli e doppietta di Conte, particolarmente ispirato.

Dopo la trasformazione dal dischetto, con Bongermino, l’Aradeo, supportato dalla spinta e dal calore dei tifosi intervenuti, ha cercato di cambiare le sorti dell’incontro cercando di rientrare in partita e qualche minuto più tardi, accorcia ancora con Tundo, portandosi ad una solo rete di svantaggio.

I Biancoazzurri amministrano il vantaggio fino al termine, gestendo al meglio la pressione dei padroni di casa e in virtù dei risultati degli altri campi, si posizionano al terzo posto in coabitazione con la New Taranto e a un solo punto dall’ Audace Monopoli. Capolista Noci, che in questo momento del campionato, sta dimostrando di poter viaggiare ad altri livelli, avendo vinto sette delle otto partite fino ad oggi disputate ed avendo pareggiato l’ottava.

Hanno realizzato per il Futsal Brindisi: Caselli, Conte (2), mentre, hanno realizzato per l’Aradeo Calcio a 5: Bongermino e Tundo.

Sabato si torna in campo, per la nona giornata di andata e al pala De Franceschi di Tuturano, sarà ospite la squadra tarantina del New Taranto Calcio, squadra di indiscusso valore e sicuramente intenzionata a dare continuità al buon momento attraversato. Di contro, Spagnolo e compagni, non vorranno assolutamente scendere in campo a fare da sparring partner agli jonici e vorranno sicuramente far valere il fattore campo.