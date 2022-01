Befana bianconera nella "Nostra Famiglia": soliderietà targata Juventus Club

BRINDISI – Alla vigilia dell’Epifania (mercoledì 5 gennaio) brilla per solidarietà lo Juventus Club Brindisi “Andrea Agnelli”, che ha avuto un pensiero per i piccoli pazienti in cura nel centro “La nostra famiglia di Brindisi”. Il presidente del club, Stefano La Palma, si è recato stamattina (mercoledì 5 gennaio), preso la struttura, dove ha portato delle buste piene di calze della Befana donate dai soci. La Palma è stato accolto dalla direttrice Ines Sanarica e dal responsabile amministrativo Vittorio Caliandro, nel rispetto delle norme anti Covid. L’iniziativa è nata da un’idea del socio del club Enzo Giunta, pronto a farsi promotore di altri eventi benefici a tinte bianconere.