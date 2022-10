A Brindisi i campionati assoluti di karate: in arrivo 100 atleti

BRINDISI - Circa 100 atleti parteciperanno domenica prossima (30 ottobre) a Brindisi, alla fase di qualificazione al campionato Italiano assoluto di karate targato Fijlkam (unica Federazione riconosciuta dal Coni e dal Cio per il karate). Ventisette società provenienti da tutta la Puglia si daranno battaglia per staccare un pass per i Campionati italiani Assoluti di Kata (forme) e Kumite (combattimenti) che si terranno al PalaFijlkam di Ostia a fine novembre.

Brindisi, dopo più di 15 anni, ospita una competizione Federale di notevole importanza dando lustro a questa meravigliosa arte e sport Olimpico.

La società organizzatrice, l’Asd Metropoltan Karate Brindisi dei maestri Francesco Zonno e Danilo Spagnolo, invita la popolazione a questo grande evento, con ingresso completamente gratuito, domenica 30 ottobre nella stupenda cornice del PalaPentassuglia .

Ben sei i brindisini che proveranno a conquistare un posto per il tanto ambito Campionato Italiano: nei Kata Stea Samuel, Spinelli Stefano, Spinelli Claudio e Marrazza Milena; nel Kumite, sempre Stea Samuel -94kg, Polifemo Vincenzo -84kg e Tedesco Alessia -61kg.