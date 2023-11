Campionati italiani juniores di karate: partecipa anche la Metropolitan karate Brindisi

ROMA - Lo scorso fine settimana, il Centro olimpico del PalaPellicone nel lido di Ostia ha ospitato il campionato italiano juniores di karate. Per l'occasione hanno pertecipato diversi atleti della scuola Metropolitan karate Brindisi.

Nella specialità Kumite “combattimento a contatto controllato” i giovani Nicoló Scarafile (categoria 61 kg) e Nicoló Corsa (categoria +86 kg) hanno ben figurato alla loro prima uscita in campo nazionale dando filo da torcere ai lori avversari, ma non arrivando oltre il secondo turno delle eliminatorie.

Sono stati 80 gli atleti e 87 le atlete provenienti da tutta la penisola in gara per contendersi il titolo di campione italiano nella specialità Kata. Ed è nella categoria femmilile che ha esordito Lucrezia Cervellera, anche lei alla sua prima esperienza in campo nazionale, che è riuscita a far tesoro di una competizione di elevato profilo.

Nella categoria maschile, invece, la società rindisina a conquistato il bronzo con Francesco Sergi, che dopo quattro incontri spettacolari ha vinto la finalina per il terzo-quarto posto. Un piazzamento che gli varrà la convocazione al seminario della Nazionale italiana giovanile, dal 20 al 24 novembre alla “Cecchignola” di Roma e la conquista di punti fondamentali per il ranking nazionale in vista del campionato europeo 2024.

La società brindisina è allenata dai tecnici federali Francesco Zonno, Danilo Spagnolo e Samuel Stea ed opera in entrambe le specialità del karate: Kata (forme) e Kumite (combattimento).