Campionati Italiani Master Kata e Kumite: atleti sampietrani vice-campioni d’Italia

SAN PIETRO VERNOTICO - La società Dojo Dokko Do di San Pietro Vernotico del maestro Giuseppe D'Arpa ancora un volta protagonista ai Campionati Italiani Master di Kata e Kumite. "I ragazzini" come li definisce il maestro, hanno sfiorato il gradino più alto del podio (già vinto nel 2023) conquistando il titolo di vice campioni d’Italia qualificandosi al secondo posto. La gara si è svolta il 28 aprile scorso al palapellicone Centro Olimpico Federale Ostia Roma.

Una gara straordinariamente entusiasmante che ha coinvolto 145 società da tutta Italia, con 250 atleti dai 40 ai 65 anni. Nei Master C maschile Francesco Rizzo ha sfiorato il podio individuale. Ottime anche le prestazioni di Cosimo Vedruccio e Giancarlo Carella. Nei Master A Luca Pati di Brindisi della società Brindisi Karate gemellata con la squadra Dokko do nonostante i pochi allenamenti ha ottenuto un buon 7° posto come Anna Marullo Master B femminile. Si sono fermati all’11 ° posto Jolanda Coluccia, Laura Blasi e Mario Stabile, questi ultimi due alla loro prima esperienza nazionale.

Il maestro Giuseppe D'Arpa ringrazia gli atleti per la dedizione, l’impegno e sacrificio "che portano a sottrarre tempo alle loro famiglie, al lavoro, alle economie per dedicarsi ad uno sport che va al di là della passione per il karate. Due parole semplicemente straordinari! Ad Maiora semper".

