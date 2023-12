Campionato italiano indoor Rowing: incetta di medaglie per la Lega Navale Brindisi

BRINDISI - Ieri, domenica 17 dicembre 2023, la Lega Navale sezione di Brindisi ha organizzato il campionato italiano indoor Rowing. Presso il PalaPentassuglia si sono confrontati oltre 70 atleti di varie società pugliesi dando vita a una partecipata manifestazione organizzata dal consigliere allo Sport Piero Calabrese in collaborazione con lo staff tecnico di Pasquale Libetta. In gara atleti di varie categorie, anche alcuni atleti paraolimpici. Ottimi risultati per la Lega Navale Brindisi ai campionati regionali e italiani indoor Rowing.

La Lega Navale di Brindisi ha ottenuto quattro primi posti, quattro secondi posti e cinque terzi posti. Ottimi piazzamenti che confermano i risultati ottenuti nella stagione 2023 e fanno ben sperare anche per il futuro, frutto dell'impegno costante di tutto lo staff tecnico e direttivo. Primi classificati: Antonio Fischetto, Simone Montanaro, Vincenzo Romanelli, Gioacchino Cucchiara; secondi classificati: Sara Greco, Simona Zicari, Daniele Lecce, Giuseppe Savoia; terzi classificati: Samuele Degiorgi, Sara Massafra, Martina Rizzato, Marta Dell'Aglio, Chiara Conforto.