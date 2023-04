Campionato italiano di pesca in apnea: la prossima tappa sarà a Villanova

VILLANOVA (OSTUNI) - Si svolgerà a Villanova, presso la sede della Lega Navale sezione di Ostuni, la prossima tappa regionale selettiva del Campionato italiano di pesca in apnea".

L’evento è promosso dalla Fipsas (Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee) e organizzato dall’Asd Apnea Energy in collaborazione con la Lega Navale Italiana Sezione di Ostuni. La data fissata è quella di domani, domenica 23 Aprile.

Sfruttando le condizioni meteorologiche favorevoli si partirà dal Porto di Villanova alle ore 08:30. A seguito della registrazione degli atleti con consueto briefing, si raggiungerà a bordo dei mezzi nautici, il centro campo gara per inizio della competizione, prevista per le ore 09:00.

La gara si svolgerà in modalità “Formula a nuoto”: gli atleti dal centro campo gara scenderanno dalle proprie imbarcazioni per partecipare alla competizione con spostamenti a nuoto (nuoto pinnato) lungo tutto il campo gara. La durata è di 4 ore; al termine, previsto per le ore 13:00, si rientra in porto per rifocillarsi e successivamente avrà inizio la cerimonia di pesatura del pescato, con successiva premiazione. La gara si svolgerà nello specchio d’acqua che va da Gorgognolo a Santa Lucia.