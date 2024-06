Campionato italiano supersalita: Loconte secondo alla Trento Bondone

La Trento Bondone, si sa, è il non plus ultra delle cronoscalate del vecchio continente, e il semplice tagliare il traguardo dopo 17.300 metri di curve, tornanti e ripidissime rampe, è croce e delizia di tutti i piloti delle gare in montagna, quindi riuscire a realizzare il proprio "best time" e conquistare i secondo gradino del podio riempie di orgoglio il portacolori della EptaMotorsport, Angelo "The Doctor" Loconte.

La terza tappa del Campionato Italiano Super Salita, la nuova serie d'élite delle cronoscalate italiane ha visto The Doctor affrontare gli oltre 40 tornanti e i 1.485 metri di dislivello che caratterizzano "l'università delle salite", al volante della Mini Cooper JCW F56 di classe RSTB 2.0 messagli a disposizione dalla GT Racing.

Al termine del lungo weekend trentino, dopo una salita di gara chiusa con il tempo di 12'14"39, soltanto 2,55 secondi lo hanno diviso dal gradino alto del podio, conquistato dal rivale di classe Oronzo Montanaro, su vettura gemella.

"L'esperienza 2024 al Bondone: ottimo risultato cronometrico e ottimo bottino di punti. Il secondo posto, a seguito della squalifica del grande Scappa, rappresenta un viatico per il proseguo del campionato. Non nascondo di aver percorso circa 2.000 km per cercare di meglio interpretarne gli oltre 17 di gara previsti. Ma credo di aver fatto bene. La fiducia di restare in competizione sino al termine della stagione si è ulteriormente consolidata. Ascoli… sto arrivando!", ha dichiarato il pilota pugliese.

La classifica del Campionato Italiano Super Salita di gruppo Racing Start, dopo le prime tre gare, vede ancora saldamente in testa Salvatore Francesco Mondino con 103 punti, seguito da Oronzo Montanaro a 86 punti e Angelo Loconte a 81. I giochi sono apertissimi e già il prossimo 29 e 30 giugno, con la 63ª Coppa Paolino Teodori ad Ascoli, valida anche per il FIA Hill Climb Cup, si riaccenderanno i motori della massima serie italiana di velocità in montagna, dove sicuramente Loconte vorrà dire la sua. La sfida è lanciata.

Calendario Campionato Italiano Supersalita 2024

63ª Coppa Paolino Teodori - 28 giugno - 30 giugno – Ascoli (AP)- FIA Hill Climb Cup;

53° Trofeo Vallecamonica - 12 luglio - 14 luglio – Malegno (BS) - FIA European Hill Climb Championship;

59ª Rieti-Terminillo 57ª Coppa Carotti - 2 agosto - 4 agosto – Rieti (RI);

59° Trofeo Luigi Fagioli - 30 agosto – 1° settembre - Gubbio (PG).

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.