Campionato italiano velocità montagna: cambio d'auto per "The Doctor"

Nuova vettura per il pilota pugliese Angelo “The Doctor” Loconte dopo le noie meccaniche al Trofeo Vallecamonica che ne hanno condizionato la prestazione, e il ritiro, sempre per problemi meccanici, già dal sabato, sui tornanti della Trento - Bondone. Loconte infatti affronterà il weekend ormai alle porte della 62ª Coppa Paolino Teodori ad Ascoli, con una nuova Peugeot 308 GTi sempre curata dalla DP Racing di patron Claudio De Ciantis.

"Dopo due battute di arresto per problematiche meccaniche - spiega The Doctor -, il margine di vantaggio in campionato si è praticamente azzerato. Per questo, d’intesa con lo staff della DP Racing, si è ritenuto opportuno sostituire la vettura. La Coppa Teodori, tuttavia, non sarà l’occasione giusta per riaffermare la posizione di vertice. Troppi gli ostacoli che si celano per me in questo importantissimo appuntamento agonistico (che ha pure valenza europea): prendere confidenza con una vettura diversa, dopo tre anni molto intensi, e confrontarsi con un foltissimo numero di avversari, tutti in lizza per vincere, accentueranno le difficoltà. Sarei felice di relegare dietro di me almeno un paio dei miei qualificatissimi avversari, ma al momento sono pessimista. Spero di presentarmi al successivo appuntamento (la gara del Terminillo) in condizioni di migliore fiducia. Fortunatamente il campionato è lungo e di certo non abbandono le mie velleità per il titolo. Incrociamo le dita"

Il programma della gara ascolana, valida sia per il Civm (Campionato italiano velocità in montagna), che per il Cem (Campionato europeo della montagna), prende il via con le verifiche tecnico amministrative odierne al pianoro di Colle San Marco. Domani, sabato 17, si svolgeranno le due salite di prova sui 5.031 metri di asfalto che collegano Colle San Marco alla località San Giacomo, 380 metri più in alto per una pendenza media del 7,55 per cento. Alle 9.00 di domenica 18 giugno il via di gara 1, che scatterà in live streaming sui canali social del Campionato Italiano e sulla pagina della gara, dal primo concorrente del Civm inizierà anche la diretta su Aci Sport TV (228 Sky).