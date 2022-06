Canottaggio, il brindisino Tanzarella vince la fase regionale selettiva del trofeo Coni

BRINDISI - Si è svolta nel porto di Brindisi, nella giornata di lunedì 27 giugno, la fase regionale selettiva del trofeo Coni. La selezione prevede che i migliori due atleti, maschio e femmina, accedano alla fase nazionale che si terrà a Chiusi dal 29 settembre al 2 ottobre. riservata agli atleti di 13-14 anni, la categoria è "non agonistiche". Il gruppo sportivo Vigili del Fuoco di Brindisi, sezione canottaggio, presieduto dal comandante provinciale, Giulio Capuano, e allenato da Antonio Coppola, ha partecipato con l'atleta non agonista Francesco Tanzarella, categoria cadetto, al momento uno dei migliori atleti regionali.

La gara si è articolata su tre frazioni, la cui somma dei tempi determinava la classifica finale. Le tre frazioni consistevano in 500 metri con giro di boa in barca sul due di coppia misto (un maschio e una femmina), durante i quali Tanzarella ha avuto come compagna di barca Miriam Loconsole della società Pro Monopoli, vincendo la fase in barca con notevole distacco dagli avversari, la seconda prova prevedeva il remoergometro dove gli stessi hanno dato prova di essere i più forti, confermandosi poi anche nella corsa, 500 metri ciascuno a staffetta, aggiudicandosi così l'accesso alla fase nazionale. In seconda posizione si è classificata la Lega navale di Brindisi con gli atleti Puca Gianmarco e Annamaria Catalano.

Perciò gli atleti qualificati alla fase nazionale sono i seguenti: Tanzarella Francesco (Vigili del Fuoco Carrino, nella foto sopra), Loconsole Miriam (Pro Monopoli), Puca Gianmarco (Lega navale Brindisi), Catalano Annamaria ( Lega navale Brindisi). Forte soddisfazione del gruppo sportivo, che ancora una volta dimostra il valore e le capacità dei suoi atleti, a un giorno di distanza dai risultati ottenuti ai Campionati italiani di Piediluco. Occhio quindi a Francesco Tanzarella, che alla fase nazionale del trofeo Coni cercherà di dare spettacolo. La squadra non agonistica (10 -14 anni), in partenza per il festival dei giovani, che si terrà all'idroscalo di Milano dall'1 al 3 luglio 2022, competizione che vede un numero di circa 2.000 atleti provenienti da tutta Italia e da tutte le società affiliate alla Fic (Federazione italiana canottaggio).

Per il gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco di Brindisi Carrino, canottaggio, sarranno impegnati i seguenti atleti: Francesco Tanzarella e Palano Stefano nella categoria cadetti maschili; Lamendola Massimiliano nella categoria Alievi C maschili; Centonze Paolo nella categoria allievi B2 e Ventruto Gabriele nella categoria allievi A. Carichi di speranze e di una buona preparazione ottenuta in questi mesi, sperano di tornare con un bottino pieno di soddisfazioni e di allori.