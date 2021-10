Canottaggio, doppietta tricolore e argento per l'Asd Brindisi Rowing Club a Ravenna

RAVENNA - Si sono svolti a Ravenna, sul bacino artificiale della standiana, i campionati italiani in tipo regolarmentare, dove gli atleti della sezione canottaggio del Brindisi rowing club, hanno ottenuto risultati più che positivi. Le ragazze della categoria Master B, nella specialità del doppio, si sono classificate al quarto posto (Pecoraro laura-Morgese Rossana), nonostante la loro seconda esperienza in campo nazionale, dimostrando di sapere fare bene contro avversarie di tutto rispetto. Successivamente a scendere in campo è stato il doppio maschile (Vincenzo Gorgoni e Narcisi elio), ottenendo un quarto posto.

Nel doppio sempre maschile nella categoria A è arrivato l'oro: titolo di campioni d'Italia per Francesco Aprile e Giuseppe Coverta per una gara eseguita alla perfezione con avversari di ottimo livello. Argento e vice campioni d'Italia per il 4 iole misto societario con la canottieri "the core" che ha visto impegnati gli atleti ( timoniere compreso) Daniele Pavan e Alessandro Martina in compagnia di Paolo Vivian, Fabrizio Tucci e Patrizio Corona della canottieri "the core" di Sabaudia. Si è chiusa la giornata nel migliore dei modi con la conquista dell' ultimo titolo in paio con la barca regina del campionato l' 8 yole maschile nell' categoria B eq. misto (the core Lazio).

Un titolo cercato voluto e conquistato con tanta fatica dai ragazzi del Brc: timoniere Alessandro Martina, Fabrizio Tucci, the core: Paolo Vivian the core, Vincenzo Gorgoni, Aprile Francesco, Narcisi Elio, Daniele Pavan, Giuseppe Coverta, prodiere Luca dell'Elice Lazio. Con questi risultati conseguiti la società Brc chiude la classifica a punteggio per il trofeo del mare al 12esimo posto su 70 società partecipanti.