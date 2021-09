Canottaggio. Gli atleti del gruppo Carrino campioni d'Italia nel beach sprint

BRINDISI - Conquistano il primo posto ai campionati italiani di canottaggio coastal rowing endurance e sprint, Damiano Toscano e Niccolò Golizia, del gruppo sportivo Vigili del Fuoco Carrino di Brindisi, allenato dal Cr Antonio Coppola e presieduto dal Pd Giulio Capuano. Le gare si sono svolte, dal 10 al 12 settembre, nelle acque antistanti il lungomare Pietro Mennea di Barletta. Il gruppo brindisino ha partecipato alle regate con 4 dei suoi atleti, conquistando, anche, un terzo posto ed altri importanti risultati.

Nella giornata di venerdì 10 settembre, nel singolo categoria Junior, Gabriele Guadalupi dà il suo meglio ma a causa di un problema tecnico non riesce ad accedere alle semifinali, terminando il suo campionato al quinto posto. Il doppio categoria senior A, Damiano Toscano e Niccolò Golizia, centra la finale, disputata oggi, domenica 12 settembre, con il miglior tempo di qualifica. Con il quarto tempo nel singolo categoria over54, Antonio Ciscutti, riesce, invece a qualificarsi prima per la semifinale e poi per la finale B, valida per assegnare il bronzo.

Nelle qualificazioni delle finali endurance (percorsi in mare aperto con una lunghezza superiore ai 5 chilometri), il doppio senior, Damiano Toscano e Niccolò Golizia, si qualifica per la finale con il secondo tempo assoluto, mentre Il singolo over54 Antonio Ciscutti si qualifica arrivando secondo nella sua batteria. Nella giornata di ieri, sabato 11 settembre, entrambi gli equipaggi ottengono il quarto posto nella loro specialità.

Questa mattina (domenica 12 settembre) nella finale del beach sprint, il doppio categoria senior A conferma il suo valore sin dalla partenza, staccando gli avversari colpo su colpo, conquistando la prima posizione e il titolo di campioni d’Italia. Antonio Ciscutti, nel singolo categoria over54, riesce ad acquistare vantaggio nonostante le condizioni del mare ed al traguardo vince la sua finale, ottenendo la medaglia di bronzo. Prossimo appuntamento ai campionati del mare che si svolgeranno il prossimo mese di ottobre a Ravenna.