Canottaggio,“D’inverno sul Po”: Brindisi Rowing club presente con una delegazione di atleti

BRINDISI - È tutto pronto in casa Brindisi Rowing club per la trasferta di Torino. I prossimi 11 e 12 febbraio, infatti, si svolgerà nel capoluogo piemontese, la manifestazione nazionale “D’inverno sul Po”, che quest’anno festeggia il traguardo dei 40 anni. A Torino, approderà sulle acque del fiume più lungo d’Italia il meglio del canottaggio nazionale, oltre a molti equipaggi provenienti dall’estero. Gli occhi saranno puntati in particolare su una categoria di atleti. Anche quest’anno, infatti, alla manifestazione, parteciperanno equipaggi degli Special Olympic, atleti diversamente abili che sfideranno il freddo in una competizione avvincente ed entusiasmante. Diverse le specialità che gareggeranno comprese anche quelle indoor rowing e in staffetta. La società brindisina del presidente Elio Narcisi, partecipa con un gruppo di atleti significativo tra cui un intero equipaggio Special Olympic più che mai affiatato. Brindisi Rowing Club ha avviato da anni, questo percorso con gli atleti paralimpici con la convinzione che lo sport sia veicolo per abbattere diversità e pregiudizi. Le divise sociali sono pronte e i ragazzi scalpitano. Torino è pronto ad accoglierli e la città di Brindisi farà il tifo per loro