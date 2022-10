Canottaggio nel porto di Brindisi, 11 medaglie per il gruppo sportivo Vigili del fuoco

BRINDISI - Nella giornata di domenica 9 ottobre, nello specchio acqueo del seno di Ponente del porto di Brindisi, si è svolta la terza e ultima regata regionale dell’anno di canottaggio. Il gruppo sportivo Vigili del Fuoco "Carrino" di Brindisi, presieduto dal comandante provinciale, Giulio Capuano, e allenato da Antonio Coppola, non poteva che prendervi parte, ottenendo un fantastico bottino sulle acque amiche: su 12 equipaggi iscritti, ben 11 medaglie.

La giornata si apre con la gara del quattro di coppia categoria Junior Maschile, con a bordo Francesco Catanese, Matteo Palazzo, Nicola Centonze e Davide Palazzo, che ottengono il primo oro di giornata, seguito, a solo poche gare di distanza da un’altra medaglia di Davide Palazzo, l’argento nel singolo categoria ragazzi maschile. Nel singolo 7.20 categoria Allievi B2 maschile, è oro per Paolo Centonze, mentre Riccardo Ciullo ottiene il quarto posto nella stessa gara.

Nel singolo categoria junior maschile, trionfo di Francesco Catanese, che distacca non di poco i suoi avversari, mentre nel doppio categoria senior maschile Damiano Toscano e Gabriele Guadalupi battono la concorrenza arrivando primi. I due, impegnati poi nel singolo categoria senior maschile, otterranno un altro oro per Toscano e un argento per Guadalupi. Il doppio categoria junior maschile di Nicola Centonze e Matteo Palazzo conferma il suo valore, ottenendo il primo posto.

Va ricordato anche che questo doppio, la prossima settimana, prenderà parte ai mondiali di Coastal Rowing di Saundersfoot, Galles. Nel singolo 7.20 Allievi A, il piccolo Alessio Iaia ottiene il suo primo oro alla sua primissima gara. Fabio Corrado, nel singolo categoria master maschile, ottiene il secondo posto, mentre Francesco Tanzarella, nel singolo 7.20 categoria Cadetti maschile, ottiene l’ultimo oro di giornata.

Un ottimo bilancio quello del Carrino, che ottiene ben 8 ori, 3 argenti ed un quarto posto, su 12 equipaggi iscritti alla gara. Un ottimo risultato che chiude la stagione agonistica per gli atleti del gruppo, che ora inizieranno la preparazione atletica invernale in vista della prossima stagione. Occhi puntati, la prossima settimana, sul doppio junior maschile di Nicola Centonze e Matteo Palazzo, che rappresenteranno l’Italia ai mondiali di Coastal Rowing beach sprint in Galles, dopo aver ottenuto il titolo italiano lo scorso mese. I due tenteranno di arrivare lì dove nessun altro canottiere brindisino è arrivato.

Domani pomeriggio alle ore 18 presso l'aula formazione della caserma dei vigili del fuoco il comandante nonché presidente del gruppo sportivo ha indetto una conferenza stampa radunando tutto gli atleti della sezione canottaggio, parenti, simpatizzanti e amici che vogliono augurare una buona trasferta e buona gara ai due atleti Nicola Centonze, Matteo Palazzo e all'allenatore nonché capo reparto Vvf che accompagnerà gli atleti nell'impresa.