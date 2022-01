Canottaggio, risultati positivi per il gruppo dei vigili del fuoco di Brindisi

Ieri e oggi, sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022, si è svolto il raduno regionale pugliese di canottaggio, sulle acque del lago di Senise. Il raduno puntava a valutare le condizioni di tecnica, forza e resistenza degli atleti mediante delle prove in barca, effettuate su singoli, due di coppia e quattro di coppia, calcolando infine, in base ai tempi ottenuti sulle diverse distanze, il dispendio energetico dell’atleta. L’obiettivo del raduno era quindi quello di valutare lo stato di allenamento degli atleti delle società del comitato regionale sotto ogni aspetto, in modo da poter presentare i migliori equipaggi possibili nella regata internazionale di fondo “D’inverno sul Po”, in programma il prossimo mese a Torino.

In particolare, il g.s. vigili del fuoco Carrino di Brindisi, presieduto dal comandante provinciale, Giulio Capuano, e allenato da Antonio Coppola ha dato forte prova e dimostrazione del lavoro svolto fino ad ora, grazie alla presenza di tre dei suoi atleti. Nicola Centonze, categoria Junior maschile, ancora al primo anno, è il migliore Junior in tutta la Puglia, vincendo tutte le prove in barca ed ottenendo il miglior dispendio energetico nelle prove. Nel particolare, ha vinto nettamente le diverse prove in barca con diverse configurazioni e con atleti diversi sui due di coppia, ottenendo un’altra ottima prestazione nella prova sul quattro di coppia, a bordo del quale era il capovoga, ovvero l’atleta posto più a poppa e che gestisce il ritmo dell’intera imbarcazione.

Dà prova del suo valore anche Francesco Tanzarella, che nella categoria Allievi e Cadetti maschile termina al primo posto tutte le prove in barca, sia nel singolo 7.20, sia nel singolo olimpico distaccando con un netto vantaggio, circa cento metri, i diretti inseguitori in entrambe le prove. Anche lui ottiene il miglior dispendio energetico nella sua categoria, classificandosi quindi al primo posto, sempre nella sua categoria. Essendo il più forte, anche lui ha preso parte alla prova riservata ai quattro di coppia, portando alla vittoria il quattro di coppia sul quale era capovoga.

Al raduno era presente anche Davide Palazzo, che dal 1 gennaio è transitato dalle categorie non agonistiche a quelle agonistiche, in particolare nella categoria ragazzi, dovendosi confrontare quindi con avversari più grandi di lui. Nonostante ciò, Palazzo non si è scoraggiato e ha messo tutto il suo impegno, non arrivando nei primi posti ma ottenendo comunque un risultato di rilievo.

A seguito delle prove, i tecnici regionali si sono riuniti per definire le possibili formazioni da portare alla regata di Torino e, quindi, decidere chi è titolare degli equipaggi e chi riserva: nel particolare, Nicola Centonze e Francesco Tanzarella sono titolari degli equipaggi delle loro categorie, rispettivamente Junior e Allievi/Cadetti maschile, mentre Davide Palazzo è la riserva dell’equipaggio categoria Ragazzi Maschile.

Esprime soddisfazione l’allenatore del gruppo, Antonio Coppola, che si definisce fiero dei risultati ottenuti dagli atleti che allena, in considerazione del fatto che sono ancora a metà della preparazione atletica che si svolge nel periodo invernale, in preparazione agli appuntamenti remieri estivi, quali regate regionali, meeting nazionali e campionati italiani.