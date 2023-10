Castro Legend Cup di Mountabike: terzo posto per giovane ciclista francavillese

FRANCAVILLA FONTANA - Domenica 15 ottobre, con partenza dal molo di Castro (Le) e in una cornice coreografica che poche manifestazioni in Italia hanno, si è svolta la sesta edizione della Castro Legend Cup di Mountabike. Una manifestazione ciclistica a carattere internazionale sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana e, quest’anno, della Uci Unione ciclistica internazionale.

A riprova del carattere internazionale della prova ciclistica, tra i partenti c’erano nomi del calibro di Fabian Rabensteiner, vincitore dell'edizione 2022 e negli Stati Uniti recente vincitore della Coppa del Mondo Marathon; insieme a lui erano in griglia di partenza l'ex campione del mondo, il colombiano Leo Paez, quello del russo Alexey Medvedev e degli italiani Massimo Rosa e Stefano Valdrighi. Presente anche il campione d'Italia Diego Rosa.

Alla Castro Legend Cup non c’erano saranno solo i big del ciclismo internazionale ma anche una marea di ciclisti amatori e agonisti tra i quali il francavillese Mimmo Salonna in forza alla società pugliese Pro.Gi.T. Cycling Team del patron Giovanni Chierico ma nato e cresciuto ciclisticamente nella Scuola di Ciclismo Academy del Team Fuorisoglia. Salonna si è classificato al terzo posto nella categoria juniores, percorso Granfondo, ottenendo, così, un prestigiosissimo risultato. A lui l’augurio di continuare a crescere per realizzare ancora podi e vittorie prestigiose non solo in terra di Puglia ma anche sul territorio italiano e internazionale.