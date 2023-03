Campionato "Xco Salento Race", la Varano bike dedicata a Luigi Marangio e Gabriele Elia

CERANO - Il bosco di Cerano, situato nell'agro di San Pietro Vernotico, torna protagonista con una delle gare di mountain bike più belle della Puglia: la "Varano bike". La gara, giunta alla 13esima ediiozne, organizzata dalla Leo Constructions Salis Bike e patrocinata dal comune di San Pietro Vernotico, presenta un percorso, non invasivo, che si snoda nel sottobosco, tra querce, lecci secolari e altre piante, in uno scrigno naturale abitato da una grande varietà di animali. Appuntamento il 7 maggio prossimo.

Epicentro della manifestazione sportiva sarà Masseria Guarini, di proprietà dell'azienda agricola Marylù. La gara è organizzata sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana e del Cr Puglia, ed è aperta a diversi enti che fanno parte della consulta. Valevole per il campionato "Xco Salento Race", sarà anche prova unica del campionato regionale Puglia esordienti/allievi, che si contenderanno la maglia di campioni regionali su un tracciato molto impegnativo.

La Varano Bike di quest’anno si annuncia un evento emozionante e toccante, perché sarà dedicata a due ragazzi scomparsi in un tragico incidente d'auto del 16 dicembre scorso: Luigi Marangio e Gabriele Elia. Per il team organizzatore sarà un'occasione unica per onorare la memoria delle due giovani vite interrotte troppo presto, ma anche per celebrare la vita e l'amicizia.

"Siamo certi che Luigi e Gabriele saranno presenti nello spirito durante la gara, incoraggiando e ispirando tutti i partecipanti a dare il meglio di sé stessi, ma soprattutto facendo il tifo per la squadra e per la maglia che loro stessi hanno indossato", commenta Stefano Cascione, tecnico allenatore. Giulio Carbone, presidente Asd, aggiunge: "Il memorial è stato il primo dei miei pensieri per onorare la memoria di Luigi e Gabriele e ricordarli in modo speciale".

Per gli appassionati quella di Cerano è una prova imperdibile, perché offre un tracciato di gara come pochi. Partenza in salita con lancio su unico tratto di asfalto di circa 200 metri, restante parte su sterrato, di cui il 70 per cento nel sottobosco. La gara è composta da tante salite che porteranno a quasi 150 metri il dislivello per giro. Non mancheranno ripide discese con curve a gomito, le radici e tanto altro. Le caratteristiche per una super gara ci saranno tutte.

Il circuito di gare di mountain bike che punta i riflettori sui giovani, offrirà qualcosa di nuovo ai master, e omaggerà le donne offrendo loro la possibilità di partecipare alle competizioni senza dover pagare l'iscrizione. Quest’ultima è una scelta importante che vuole dare un segnale forte a tutte le donne che praticano mountain bike.