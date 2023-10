Padel, torneo aziendale nazionale: un oro e un argento per la Cedas Avio Brindisi

BRINDISI – Un primo e un secondo posto per la Cedas Avio Brindisi, presieduta da Gino Cavaliere, in occasione del primo challenge nazionale di padel Csain per aziende che nei giorni scorsi si è svolto presso il Circolo lavoratori di Terni. La manifestazione è stata organizata dal Csain events, con la partecipazione del Csain Lombardia e il supporto del Circolo lavoratori Terni.

Vi hanno preso parte 12 aziende affiliate provenienti da Sicilia, Puglia, Umbria, Emilia, Piemonte, Calabria, Lombardia. In totale 33 le coppie in gara.

La Cedas Avio Brindisi, con la coppia composta da Federico Morano e Domenico Apruzzi, ha conquistato il primo posto nella categoria Gold, imponendosi sul Cral Chiesi group e sulla Novalux. Le prime tre coppie classificate nella categoria “Gold” saranno invitate a partecipare ai prossimi campionati mondiali dello sport d’Impresa che si svolgeranno a Catania dal 19 al 23 giugno 2024.

Nella categoria Silver, secondo posto per l’altro team della Cedas Avio Brindisi composto da Italo Spagnolo ed Antony Saponaro, battuto dall’Edison play.

Non sono andati a medaglia, invece, Giuseppe D'Amanzo e Gianluca Fasiello.