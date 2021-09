Ciclismo, Under23: Francesco Romano vince la 61a Coppa Messapica

CEGLIE MESSAPICA - Francesco Romano, corridore del Velo Racing Palazzago, si è aggiudicato il primo posto alla 61esima edizione della "Coppa Messapica-Giro della Valle d’Itria" che si è disputata ieri, sabato 18 settembre 2021 a Ceglie Messapica. In 3 ore, 17 minuti e 17 secondi, Romano ha vinto in volata anticipando Andrea Biancalani (Gragnano Sporting Club) e Manuele Tarozzi (InEmiliaRomagna). Oltre 148 i chilometri percorsi dai govani della categoria Elite+Under. Dopo un anno di stop imposto dalle restizioni pandemiche imposte dal Covid-19, la Coppa Messapica è il simbolo della ripartenza per la cittadina messapica, dal lontano 1952 ha un legame identificativo inscindibile con questa manifestazione che si tramanda di generazione in generazione.