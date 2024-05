Centinaia di ciclisti per la Varano Bike Mtb Race: sport e spettacolo nel bosco di Cerano

SAN PIETRO VERNOTICO - Grande successo per la Varano Bike Mtb Race, la manifestazione sportiva valida per il circuito regionale Xco Puglia Mtb svoltasi mercoledì 1 maggio scorso nel bosco di Cerano. Anche quest'anno è stata organizzata dalla Leo Constructions Salis Bike e ha visto la partecipazione di centinaia di ciclisti provenienti da tutta la regione Puglia e non solo.

Ancora una volta la Varano Bike Mtb Race si è dimostrato un evento in grado di attirare grandi e giovani agonisti. A gareggiare per l’assegnazione della maglia di campione regionale master Fci, c'erano i migliori del cross country. Ben tre le gare andate in scena nello splendido scenario del bosco di Tramazzone-Cerano, uno dei più grandi della zona e dell'intera regione, un posto selvaggio e incontaminato situato tra i comuni di San Pietro Vernotico e Brindisi. Gli atleti si sono cimentati in un percorso molto tecnico che ha messo a dura prova anche i più esperti.

I ciclisti hanno raggiunto il punto di gara di primo mattino. Prima della partenza e fino alle ore 8:45 i ciclisti in gara nelle varie categorie hanno potuto provare il percorso che come sempre si è rivelato impegnativo. Il bosco di Cerano, antico lembo di una foresta che nel Medioevo copriva gran parte del Salento, si trova infatti lungo un crinale formato dall'antico canale "Il Siedi" e quindi vi sono ripidi saliscendi.

Il tragitto prevedeva un percorso ad anello lungo circa 4,5 chilometri. I ciclisti partivano con un tratto in salita di circa 200 metri per poi immergersi in un primo sottobosco da cui si usciva nuovamente sul rettilineo della partenza, stavolta percorso in discesa fino ad immergersi nel tratto più suggestivo del tragitto. Particolarmente una irta salita ha messo a dura prova i ciclisti, alcuni costretti a mettere il piede a terra.

"Lo spettacolo non è mancato e anche quest'anno la Varano Bike Race ha regalato emozioni senza pari in uno scenario particolarmente suggestivo come il bosco di Tramazzone-Cerano. Il sacrificio per organizzare e tanto, ma quando trovi complicità negli enti, nell’amministrazione del paese e nei tanti amici che, pur non essendo della mia squadra hanno dato una mano, tutto viene più facile e la storica gara può continuare. Un particolare grazie lo dobbiamo all’Az. Agricola Marylù che ci ha concesso anche quest’anno l’utilizzo del bosco", ha commentato Giulio Carbone presidente dell’Asd.

La calssifica

I neo campioni regionali 2024 sono: J Sergio Urselli (Grottaglie Bike), ELMT Rosario Signorello (Team Eracle), M1 Alessandro De Matteis (Scuola Ciclismo Tugliese), M2 Maurizio Di Taranto (Talent Bike), M3 Giuseppe Belgiovine (Fusion Bike), M4 Daniele Vitulli (Oroverde Bitonto), M5 classificato Alessandro Fittipaldi (Team Fuorisoglia), M6 Biagio Palmisano (Narducci Team), M7 Antonio Lorusso (Chialà Cycling), M8 Vittorio Piccoli (Team Bike M.Franca), W3 Sabrina Manco (Scuola. Cicl.Tugliese), W4 Angela Pisanò (Collpassese), W5 Anna Ciccone (Team Eracle).

Nella classifica Open: primo Vittorio Carrer (Fusion Bike), secondo Andrea Sicuro (Tugliese), terzo Ivan Schito (Tugliese). Della società organizzatrice, quarto Lucapio Carbone (Leo Constructions). Per la Gara 2: DJ prima Schito Denise (Tugliese), JU primo classificato Michelangelo Parisi (Pro.Git.Cycling).

Infine per quanto riguarda la Gara 3: AL 1 primo Alessandro Metafuni (Tugliese), AL 2 Andrea Barbuzzi (G.S.C. Grottaglie ASD), ED 1 Giuliese Martina (Ludobike), ED 2 Martina Lacava (G.S.C. Grottaglie), ES1 Luciano Schettini (Fusion Bike), ES 2 primo Enrico Mariano (Tugliese Nibali).

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui