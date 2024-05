Il centro di equitazione AcquadueO si fa valere al "Memorial Ida Andrisano"

Un weekend quello dal 3 al 5 maggio 2024 pieno di soddisfazioni per i cavalieri e le amazzoni del centro di equitazione AcquadueO di Mesagne. Tra i partecipanti iscritti nell'A2* "Memorial Ida Andrisano" presso l'Horse Club Terra Jonica a San Giorgio Ionico (Taranto) l’istruttore di AcquadueO Valerio Ostuni in sella a Chanel Argentinus, ha concluso tre giorni di C115 con un ottimo piazzamento in classifica.

Anche la giovane Francesca Musa su Stellina (nella foto sotto), dopo un venerdì un po' deludente ha concluso il sabato con 8 penalità in B90 e la domenica si è piazzata terza in B90 con 0 penalità in 58,29, pochi secondi al minuto.

E poi la giovanissima Federica Marseglia su Ambrogio Ruralis (nella foto più in basso), è scesa in campo in LB80 e ha concluso due bellissimi percorsi netti che valgono una quarta e una terza posizione e la conquista delle firme per ottenere il brevetto.

A detta degli istruttori si è trattato di due percorsi da manuale, Federica e Ambrogio sono un binomio affiatato costruito su una base di tanta dedizione, pazienza, amore puro e incondizionato, un ottimo esempio per chi va a cavallo.

Valerio, Marcello e Davide Ostuni, gli istruttori del centro ippico AcquadueO, hanno gioito con i loro allievi per questi nuovi e ambiziosi risultati, al loro fianco l'immancabile papà Bruno Ostuni, esperto maniscalco, senza il quale, nessuno di loro, sarebbe salito sul podio del meraviglioso campo gare dell’Horse Club Terra Jonica.