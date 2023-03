Ginnastica Artistica: il brindisino Christian Zammillo protagonista in A1

BRINDISI - Ottima prestazione per Christian Zammillo al Pala De Andrè di Ravenna, dove si è svolta ieri (sabato 4 marzo) la seconda prova del campionato di Serie A1. Zammillo ha gareggiato fra le file della Giovanile Ancona, alla quale è stato dato in prestito dall’Asd Ginnastica La Rosa Brindisi. Il sodalizio marchigiano ha bissato il terzo posto già conseguito al termine della prima prova.

Zammillo si è presentato su ben 5 attrezzi (cavallo con maniglie, anelli, volteggio, sbarra e corpo libero). Il presidente della Ginnastica La Rosa, Daniel De Mitri, dichiara: “Questo è un risultato di altissimo valore per il ragazzo ma anche per tutta la società, essendo Christian l’unico ginnasta pugliese impegnato in un campionato di serie A1”.

In oltre il presidente fa i complimenti allo stesso Christian Zammillo e al suo allenatore, Luigi Spagnolo, a tutto lo staff tecnico della Società Ginnastica La Rosa e alla squadra Giovanile Ancona.