Nuove cinture nere e campionato regionale: Tae Action Center sugli scudi

BRINDISI - Fra esami per la cintura nera e campionato regionale, doppio appuntamento, domenica 5 dicembre, per l’Asd Tae Action center, società di taekwondo guidata dal maestro Francesco Campanella, cintura nera 7° dan.

A Brindisi si sono svolti gli esami regionali di cintura nera 1° dan, sostenuti e superati da: Samuele Lapertosa; Emanuele Reho; Francesco Zizza. Francesco Russo ha invece superato l’esame per 2° poom.

In contemporanea si è svolto in Calabria il campionato regionale, al quale la società brindisina ha partecipato con Thomas Mascia, che si è piazzato al terzo posto, conquistando la medaglia di bronzo. Soddisfatto per questi risultati il maestro brindisino, al termine della giornata