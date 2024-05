Tennis, Serie B1: il Ct “Dino De Guido” si impone anche a Bologna

BRINDISI - Entusiasmante vittoria del Circolo tennis “Dino De Guido” Mesagne nella sua prima trasferta di domenica 26 maggio, dopo le due prime affermazioni casalinghe. La formazione mesagnese ha battuto la forte compagine del Ct Bologna sui campi in terra rossa del sodalizio romagnolo con il punteggio di 4-2.

Dopo la disputa dei 4 singolari, la situazione di parità (2-2), affidava ai doppi l’esito dell’incontro. E proprio i doppi sono stati determinanti nel riconoscere la netta supremazia dei tennisti mesagnesi che con la loro sofferta caparbietà hanno conquistato i due punti con i quali hanno portato a casa una vittoria ampiamente meritata, in considerazione anche del valore della squadra ospitante.

Questi i risultati finali: nei singolari Oleksandr Ovcharenko (C.T. “Dino De Guido” Mesagne) b. Gianluca Di Nicola (C.T. Bologna) 6-7 / 6-4 /6-3; Lautaro Agustin Falabella (C.T. “Dino De Guido” Mesagne) b. Marco Migliorati (C.T. Bologna) 6-2 / 6-4; Enrico Baldisserri (C.T. Bologna) b. Andrea Massari (C.T. “Dino De Guido”Mesagne) 6-3 / 6-3; Alessandro Montebugnoli (C.T. Bologna) b. Simone Pacciolla (C.T. “Dino De Guido” Mesagne) 7-6 / 2-6 / 6-4; nei doppi, Ovcharenko/Falabella (C.T. “Dino De Guido” Mesagne) b. Di Nicola/ Baldisserri (C.T. Bologna) 6-3 / 6-2; Massari/Pacciolla (C.T. “Dino De Guido” Mesagne) b. Migliorati/Montebugnoli (C.T. Bologna) 6-4 / 6-4.

Con questo brillante risultato in trasferta il sodalizio gialloblù consolida il suo primo posto in classifica a 9 punti, insieme al T.C. Lecco, nonostante il circolo lecchese abbia disputato un incontro in più rispetto alla squadra mesagnese che ha già osservato il suo turno di riposo.

Grande soddisfazione nel “Dino De Guido” che sta onorando, come meglio non si può, il cinquantenario della fondazione del sodalizio, confermando la sua indubbia eccellenza nel panorama del tennis provinciale, regionale e nazionale. Prossimo appuntamento a domenica 2 giugno p.v. per sostenere la squadra mesagnese che affronterà in casa il “Fileri” Tennis di Venetico Marina (Messina), ultima in classifica con 0 punti.

