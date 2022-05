Circolo tennis "Dino De Guido": la mesagnese Ludovica Casalino si fa valere a Maglie

MESAGNE - La scorsa è stata una settimana indimenticabile per la giovane tennista mesagnese Ludovica Casalino. Impegnata nel torneo di tennis del circuito Tennis Europe Grado 1 Under 12 di Maglie, ha trionfato nella gara di doppio insieme alla compagna Sofia Cadar e raggiunto la finale nel singolare. La scorsa settimana la piccola atleta tesserata per il circolo tennis “Dino De Guido” ha infilato una striscia di 8 vittorie e solo una sconfitta, quella relativa all’epilogo della gara di singolare.

Ludovica Casalino, nata il 9 dicembre 2010, è stata capace di sconfiggere nel tabellone di singolare, Altea Cieno per 6-2 6-2, Giulia Bonaccorso col punteggio di 6-4 6-0, Viola Severi 6-2 6-1 e, nell’incontro di semifinale, Silvia Dalle Molle con lo score di 7-5 6-1. Nell’incontro di finale, Casalino, ha trovato dall’altra parte della rete la svizzera Sophie Mesaric. L’avvio del match ha visto la mesagnese molto tesa, tanto da farle perdere il primo parziale col punteggio di 6-3. Nella seconda frazione di gioco, invece, la giovane tennista gialloblù, scrollatasi di dosso un po’ di comprensibile tensione, è riuscita a condurre prima per 3 a 1, poi 4-3 e 5-4, prima di subire la maggiore solidità della tennista elvetica, che è riuscita a chiudere col punteggio di 6-3 7-5.

Nella gara di doppio, invece, la Casalino e la giocatrice del circolo tennis Massalombarda, Sofia Cadar, hanno portato a casa il titolo. Sulla strada della coppia appulo emiliana, hanno dovuto cedere il passo le coppie formate da Fuzio e Magro, Sereni e Tranchero, Arabarco e Cerghit e, in finale, Martina Matarrese e Arianna Ovarelli in tre sets col punteggio di 3-6 6-1 10/3. Ora, per Ludovica Casalino, ci saranno altri importanti impegni internazionali a cominciare dal torneo Tennis Europe Grado 1 di Le Passage, in Francia, dal 23 al 29 maggio prossimi.

Intanto, sale l’attesa per la seconda stagione di serie B2 maschile della formazione mesagnese del “Dino De Guido”. I giocatori mesagnesi saranno impegnati sul rosso dei campi del circolo tennis e vela Messina la prossima domenica, 15 maggio. L’esordio tra le mura amiche ci sarà per domenica 29 maggio contro la forte compagine calabrese del circolo tennis Viola Lamezia Terme.