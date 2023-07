Al Circolo tennis di Latiano torna l'appuntamento con la Coppa Davis Junior

LATIANO - Si svolgerà a Latiano presso il Circolo Tennis Latiano, dal 1 al 4 agosto 2023, uno dei quattro gironi di qualificazione della Coppa Davis Junior by Bnp Paribas 2023 per ragazzi under 16. Anche nota come Borotra Cup, questa competizione ha rappresentato il trampolino di lancio per diversi tennisti sin dalla sua nascita ufficiale nel 1990: non ultimo, lo straordinario Lorenzo Musetti, giovane tennista italiano e attuale numero 16 della classifica Atp, passato sui campi del Circolo Tennis Latiano nel 2018 e nel 2019.

Ed è proprio il Circolo Tennis Latiano, guidato dal presidente Fernando Miglietta, a ospitare per il settimo anno consecutivo questa importante manifestazione. Ancora una volta la Federazione Italiana Tennis e Padel, la Federazione Tennis Europea e la Federazione Internazionale Tennis, hanno riconosciuto il grande valore raggiunto dal Circolo Tennis Latiano nel panorama tennistico pugliese.

Ad aggiungere prestigio alla manifestazione vi è inoltre il riconoscimento da parte dell’Assessorato allo Sport della Regione Puglia che ha inserito questo evento sportivo all’interno dei Grandi Eventi Sportivi per l’anno 2023 fornendo un contributo per la realizzazione della manifestazione.

Il Circolo Tennis Latiano è da sempre in grado di offrire ai propri associati una struttura di qualità elevata: tre campi in terra scoperti in estate e coperti in inverno, tre campi da padel al coperto, due campi di padel scoperti (pronti per il mese di agosto), una palestra ben attrezzata, un’area relax, un nuovissimo spogliatoio oltre ad uno staff tecnico di elevata professionalità ed esperienza. Il tutto all’interno di un contesto piacevole e vivace.

Gli incontri si disputeranno su due campi, dal 2 al 4 agosto, a partire dalle ore 9 e fino al tardo pomeriggio. Le otto nazionali europee che arriveranno a Latiano sono: Francia, Finlandia, Grecia, Israele, Romania, Serbia, Slovenia e, ovviamente, la nostra Italia. L’evento sarà anticipato dall’affascinante Cerimonia di Apertura che si terrà il 1° agosto alle ore 18 (madrina della serata: Selvaggia Roma) con l’inno nazionale italiano cantato dalla splendida voce di Luciana Carbonara e si concluderà il 4 agosto con la Cerimonia di Chiusura, che seguirà la finalissima, con la presenza per tutta la serata del conduttore radiofonico (RTL 102.5) e personaggio televisivo (Striscia La Notizia, Mister Neuro), Charlie Gnocchi.

Il programma

Il programma della manifestazione è ricco in ciascuna delle quattro serate e sarà allietato con cibo diverso in ciascuna di esse:

- 1° agosto: musica live con Luciana Carbonara;

- 2 agosto: musica live con i “Twist and Stout”;

- 3 agosto: RobElvis (cover band di Elvis Presley);

- 4 agosto: Charlie Gnocchi e un super Happy Hour No-Stop.

La partecipazione alla manifestazione e alle serate è aperta a tutti.