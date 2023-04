Il campione del Mondo Tarì torna a casa: grande accoglienza in aeroporto

BRINDISI - Al ritorno dalla Polonia, ha trovato ad accoglierlo gli amici e colleghi dell’azienda Salver. Stefano Tarì è atterrato stamattina (lunedì 3 aprile), preso l’aeroporto di Brindisi, reduce dal titolo mondiale nel salto triplo conquistato nei campionati del mondo muster che si sono svolti a Torun. Il forte atleta brindisino non si aspettava un simile tributo: un’accoglienza degna di un campione del mondo.

Dopo ver primeggiato più volte a livello nazionale ed essersi laureato campione europeo, Stefano ha conquistato l’unica medaglia che ancora mancava nel suo straordinario palmares. Il titolo mondiale è arrivato al sesto e ultimo salto di un appassionante duello con lo svedese Sunneborn, mostro sacro dell’atletica leggera. La misura di 13.06 è valsa a Stefano una gioia infinita, che inseguiva da anni.

I suoi amici sanno bene i sacrifici sostenuti quotidianamente dal 50enne per mantenersi al top dell’atletica mondiale, nelle categorie over. E c’è da scommettere che Stefano non si fermerà qui. Nel mirino ci sono ancora altre medaglie.