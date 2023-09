Il collezionista Enzo Giunta nella sede della "Panini": "Faremo il terzo raduno Città di Brindisi"

BRINDISI – Anche quest’anno Enzo Giunta potrà contare sul supporto della Panini nell’organizzazione del “Raduno città di Brindisi”, giunto alla terza edizione. Il noto collezionista di album di figurine è stato per la prima volta nella sede della Panini a Modena: vero e proprio tempio per tutti gli appassionati del “Ce l’ho, manca”.

La guardia giurata è ormai da anni un punto di riferimento a livello territoriale fra i fan delle figurine ed è visto con grande rispetto anche da collezionisti di fama nazionale. Non a caso è stato invitato a un’iniziativa che nei giorni scorsi si è svolta presso la sede della Panini, dove ha potuto conoscere i direttori Alex Bertani, Antonio Allegra e Alessandro Folloni, con il jolly Fabio Poli.

“Ho messo loro al corrente – afferma Giunta – che il 28 gennaio 2024 organizzerò a Brindisi il terzo raduno. Quest’anno l’evento sarà ancora più importante, visto che il Brindisi calcio, finalmente, è tornato sull’Album”.

Nel frattempo Giunta ha in mente altre iniziative per quelli che definisce i “collezionisti del futuro”: i bambini. Questo grazie anche ai preziosi consigli di grandi esperti del settore come Gianni Bellini, numero uno dei collezionisti, ed Enzo Cianciolo di Termini Imerese.

“Questi amici – spiega Giunta – mi hanno dato nuovi spunti per allargare la mia collezione. Ringrazio entrambi per la loro grande disponibilità. Fra gli amici che mi supporteranno nell’organizzazione del raduno non posso non ringraziare anche Alessandro Fiorini del ristorante ‘Gusto’, che ci darà una mano”. La trasferta modenese, insomma, è stata di grande utilità. “Sono tornato a casa – conclude – ricco di emozioni e momenti bellissimi”.