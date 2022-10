Si conclude con un podio a Orvieto la stagione agonistica di Loconte

Weekend ricco di emozioni per il portacolori della Scuderia EptaMotorsport, Angelo “The Doctor” Loconte, che a Orvieto ha disputato l’ultima gara in Montagna del 2022 con la 49ª Cronoscalata della Castellana ad Orvieto, finalissima del Tivm - Trofeo Italiano Velocità Montagna.

"Si è conclusa con una prestazione che mi soddisfa moltissimo – ha dichiatato The Doctor a fine gara - la stagione agonistica 2022. A Orvieto ho ottenuto un podio frutto di due manche di gara molto impegnative che mi hanno visto lottare al limite con tutti i miei qualificatissimi avversari. Insomma, a dispetto del dato anagrafico, ho avuto la conferma di essere ancora competitivo: dunque, non si può rinunciare ad un 2023 ancora con casco, tuta e guanti. Correre in salita resta una grande irrinunciabile passione".

Nella classica gara orvietana Loconte ha chiuso con un importante terzo posto tra le numerose vetture di stretta derivazione di serie, alle spalle del giovanissimo figlio d’arte, Alessandro Picchi su Peugeot 308 GTi (trasparente ai fini della classifica Tivm) e del plurititolato Oronzo Montanaro su Mini Cooper S JCW, conquistando il secondo gradino del podio nella speciale classifica che assegnava il titolo del Tivm – Trofeo Italiano Velocità in Montagna.