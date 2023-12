Concorso mondiale "Mi tierra latin festival": primo posto per ballerino francavillese

FRANCAVILLA FONTANA - Grande successo ed affermazione per il francavillese 24enne Manuel Vincenzo Chimienti assieme alla sua collega ballerina calabrese Francesca Sicilia: hanno conquistato il posto in un concorso mondiale di balli latini denominato "Mi tierra world conpetition", tenutosi a Rende (Cosenza) nei giorni scorsi.

"Mi Terra Latin Festival", è una grande kermesse di ballo che ha visto la partecipazione di artisti di fama mondiale, compreso il team "Pablito Y Su Mezcla Latina" del maestro Pablito Stellato nonché organizzatore dell'evento, impegnati in vari show coreografici, del quale Manuel è componente attivo.



Già dall'infanzia il ballerino ha coltivato la sua passione del ballo caraibico che gli ha premesso di vincere varie competizioni nazionali e mondiali, poi lo studio per poter entrare in questo apprezzato team che gli permette di girare il mondo in lungo ed in largo, infatti sono spesso ospiti in Spagna, Svezia, America, Israele, e una serie di altri posti.Molto impegnato in questo ambiente che lo soddisfa in pieno, trova il tempo per esercitare l'attività di hair style in varie sfilate di moda e presso il salone di bellezza del papà, noto acconciatore francavillese Sergio e la mamma Antonella, dove è molto apprezzato per le sue doti umane, ritaglia anche tempo per lo studio, a breve infatti sarà laureato in Design.