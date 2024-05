Coppa Selva di Fasano 2024: tutto pronto, si comincia. Al via le prove ufficiali

FASANO - Sono 205 i piloti che nella giornata di ieri, venerdì 10 maggio 2024, si sono presentati davanti ai commissari sportivi, al tavolo delle verifiche della 65esima edizione della Coppa Selva di Fasano. Conclusa questa operazione preliminare, è il momento di indossare tuta e casco, per le prove ufficiali che copriranno l'intero programma di oggi, pronto a prendere il via alle 8:30. Gli aspiranti ai titoli italiani ci sono tutti, a partire dal campione assoluto in carica e leader provvisorio di campionato Simone Faggioli, presentatosi ieri mattina a capo del suo team a ranghi completi: da un lato i più esperti Franco Caruso, attuale quarto in classifica assoluta su Nova Proto NP01-2, e Diego Degasperi, al suo debutto in in Super Salita su Norma M20-FC; dalla nidiata delle giovani promesse, è pronto a partire il ventunenne nisseno Andrea Di Caro, giunto a Fasano da brillante ottavo in classifica, con la sua Nova Proto Np-03 a motore motociclistico Aprilia. Nella lotta al vertice, sono attesi all’opera il siracusano Luigi Fazzino (Osella PA30-Zytek) e il pilota di Marsala Francesco Conticelli (Norma NP01-Zytek), rispettivamente al secondo e al terzo posto. E' arrivato a Fasano in mattinata anche Samuele Cassibba, iscritto su Nova Proto NP01-2 motorizzata Sinergy. Il pilota ragusano, al momento il migliore della classe Prototipi 2 litri, si confronterà con il suo diretto avversario Domenico Scola, che torna a correre sulla strada della Selva con la sua Osella PA 2000. Atteso dal pubblico è anche il foggiano Lucio Peruggini, che nella gara per lui di casa schiera la Ferrari 488 Challenge Evo con la quale è in testa nella classifica GT.

Aria di F1: c'è anche Cesare Fiorio

Ha confermato la propria presenza alla Coppa Selva di Fasano Cesare Fiorio (qui sopra nella foto con Laura De Mola e Giancarlo Fisichella), che delle cronoscalate è storico testimone: "Mi fa sempre piacere assistere alla Fasano-Selva - ha dichiarato l'ex ds Ferrari F1, rispondendo all'invito dell'organizzatrice Laura De Mola - perché è una delle gare che hanno fatto la storia delle corse in salita, specialità che frequentavamo ai primi tempi della HF Lancia Squadra Corse". L'arrivo di Fiorio è atteso domenica mattina, per la gara che prenderà il via dopo che il circuito sarà aperto da Giancarlo Fisichella, ex pilota di F1 e, più di recente, campione in categoria GT. La parata di campioni sarà completata dall'ospite d’onore in rappresentanza della categoria: il bresciano Ezio Baribbi, vincitore a Fasano ben quattro volte, dal 1986 al 1988 e nell'edizione 1990.

Un percorso immutato da 78 anni

Nei suoi 78 anni di storia (la prima edizione della Fasano-Selva si disputò il 15 settembre 1946) la gara fasanese si è svolta sul percorso che porta a Selva di Fasano, località turistica a 400 metri slm. Da allora è stata modificata solo la posizione della partenza, una volta ubicata nella centrale piazza Ciaia a Fasano e oggi traslata lungo la SS 172 dir "Dei Trulli", all'altitudine di 155 metri. Nei 5.600 metri di lunghezza del percorso, che si conclude in via Toledo a Selva di Fasano, la pendenza media sul dislivello di 245 metri è perciò del 4,38 per cento. Per aumentare il livello di sicurezza, sono inserite sul tracciato tre postazioni di chicane, nei punti dove si raggiungono le massime velocità: due sono ubicate lungo il tratto basso, quello più veloce, esattamente nei pressi delle veloci curve della "Cesaretta" e della "Madonnina", mentre la terza chicane è installata nel percorso superiore, lungo il tratto veloce che unisce le difficili curve della "Juppa" e della "Juppetta". La più recente modifica del percorso è stata determinata dai recenti lavori di ammodernamento stradale eseguiti dall'Anas, con i quali è stata realizzata una rotatoria circa 200 metri dopo il via. Il record dell’attuale percorso appartiene a Simone Faggioli (Norma M20-FC), che nel 2022 salì in 2'07"61, alla media di 155,2 Km/h.

Trofeo Vip: sono undici i piloti

Il 18esimo Trofeo Vip, sfida tra personaggi dello spettacolo e della politica al volante delle Volkswagen Lupo fornite dalla Epta Motorsport, si arricchisce della presenza di Lucrezia Lando, star di Ballando con le Stelle in coppia con Lorenzo Tano. Quest'ultimo, figlio pilota dell'attore Rocco Siffredi, è a sua volta impegnato in gara, insieme a suo fratello Leonardo. Vestiranno tuta e casco anche la conduttrice sportiva di Sportitalia Fabrizia Santarelli, il pallavolista Luigi Mastrangelo, il karateka campione del mondo Stefano Maniscalco, il performer teatrale fondatore di Rimbamband, Raffaello Tullo, il conduttore televisivo Savino Zaba, la showgirl Francesca Brambilla (nella foto sopra), l'attrice Roberta De Santis e, in rappresentanza del mondo politico, Fabiano Amati, presidente della Commissione Bilancio alla Regione Puglia.

Annullo postale e FantaCoppa

Nel piazzale del paddock, all'interno dell'area di servizio adiacente la partenza, si svolgerà sabato mattina il servizio temporaneo allestito da Poste Italiane, che apporrà l'annullo postale dedicato alla 65esima Coppa Selva di Fasano sulla cartolina dedicata all'evento, stampata per l'occasione. Altra iniziativa collaterale è la "Fanta Coppa Selva di Fasano", per pronosticare, attraverso un'app scaricabile dai più comuni store, i piloti a podio nelle classifiche Assoluta, Vip e Asso Minicar. Sono previsti gadget in palio ai tre più bravi partecipanti. Il regolamento del gioco è consultabile nei social Coppa Selva di Fasano e dal sito fasanoselva.com.