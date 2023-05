A Brindisi il taekwondo gratis per i nostri “nonni”

BRINDISI - Attività sportiva gratuità per gli Over 60. Così la Asd “Taekwondo Gold Team" di Brindisi, in collaborazione con la Fita – Federazione Italiana Taekwondo, promuove il progetto “Taekwondo Intergenerazionale: lo Sport di nonni e nipoti“, finanziato da Sport e Salute, che mira ad avvicinare la popolazione over 60 al mondo dello sport in generale e al taekwondo in particolare.

La scienza ha evidenziato come la pratica di arti marziali in età avanzata possa indurre effetti benefici su tutto l’apparato muscolo-scheletrico e sul benessere psicofisico, inoltre, fattore molto importante, la prevenzione delle cadute ed il miglioramento di aspetti, quali equilibrio e forza muscolare.

Lo studio di questi benefici, commenta il Maestro Marco Cazzato, ci ha portato ad aderire a questo importante ed affascinante progetto della Fita al fine di somministrare, a titolo assolutamente gratuito, delle lezioni di taekwondo presso la struttura di via Achille Grandi, grazie a tecnici Federali preparati appositamente per tale progetto.

Inoltre lo stesso progetto prevede sempre in forma gratuita, una visita medico/sportiva, l’assicurazione e la divisa del Taekwondo “dobok” da far indossare ai partecipanti. Chiunque fosse interessato può contattare direttamente il Maestro Marco Cazzato al numero telefonico 3382664342.