Corso gratuito di difesa per donne: nutrita partecipazione nella palestra della BoxeIaia

BRINDISI - Con l'evento dedicato alle donne svoltosi domenica 14 novembre nella palestra della Boxe Iaia Brindisi, organizzato e promosso del maestro Carmine Iaia in collaborazione con con la società Campione d’Italia di Taekwondo Gold Team del maestro Marco Cazzato e con l’Invictus Fight Lab Kickboxing del maestro Mino Gorgoni sono ufficialmente iniziati gli appuntamenti di sport, sociale e solidarietà che i tre sodalizi sportivi hanno programmato per le prossime settimane.

In questa prima occasione l'attenzione è stata rivolta alla ricorrenza che proprio nel mese di novembre celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne istituita (nel 1999) dall’assemblea generale dell’Onu. Nell'occasione, infatti, alle donne che ne hanno fatto richiesta nei giorni precedenti sono state offerte, in maniera totalmente gratuita, lezioni utili ad acquisire strumenti di difesa personale nelle discipline sportive rappresentate al fine di aiutarle a far fronte ad eventuali situazioni di pericolo.

Inizialmente convocata su Piazza Mercato, date le condizioni meteorologiche, i maestri Iaia, Gorgoni e Cazzato hanno quindi accolto le partecipanti nella palestra della Boxe Iaia in via Giuseppe Pisanelli, a pochi metri dalla piazza, dove hanno effettuato le lezioni gratuite dedicandosi completamente alle partecipanti e gestendo l'evento nel rispetto del distanziamento e di tutte le norme in vigore per il contenimento della diffusione del Coronavirus nonchè mettendo a disposizione l'attrezzatura necessaria per l’allenamento, preventivamente sanificata.

La nutrita partecipazione, rafforzata dal positivo riscontro fornito da quanti ne hanno preso parte ha quindi permesso di affrontare, anche da un punto di vista morale, un argomento spigoloso come la violenza sulle donne ormai sempre più di frequente nella pagine di cronaca nera di questo ultimi anni e verso il quale è necessario attivare processi di sensibilizzazione, strumenti giuridici e di tutela sempre piú adeguati nonchè , appunto, nozioni utili a difendere la propria persona in casi limite che possono accadere ovunque: tra le mura domestiche, per strada o sul posto di lavoro.

Gli incontri con la cittadinanza organizzati da Boxe Iaia, Gold Team e Invictus Fight Lab proseguiranno il prossimo 28 novembre sempre dalle ore 10 alle ore 12 con lezioni gratuite di Pugilato, Taekwondo e KickBoxing a favore del contrasto di bullismo, prepotenza e prevaricazione con l'invito alla partecipazione che sarà esteso a bambini e ragazzi.

Anche in questo caso sarà possibile comunicare la propria adesione presso le palestre di riferimento delle 3 società sportive: la Boxe Iaia Brindisi in via Giuseppe Pisanelli, 5 (nei pressi di Piazza Mercato), quella della Gold Team Taekwondo del maestro Marco Cazzato in via Achille Grandi (nei pressi della scuola “Crudomonte”), e nei locali dell’Invictus Fight Lab Kickboxing del maestro Mino Gorgoni in via Lucio Strabone, 42.