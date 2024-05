Il “grand master” Cosimo Spinelli invitato al “Master talent” taekwondo

BRINDISI - Si è svolto ieri (domenica 12 maggio), presso il PalaPentassuglia di Brindisi, il “1° Torneo Master Talent Taekwodo” riservato agli atleti “Under 61”, organizzato dal presidente della Fita (Federazione Italiana Taekwondo) per la regione Puglia, Martino Montanaro.

Presente il “grand master”, Cosimo Spinelli cintura nera 9° Dan, invitato dal presidente Montanaro in qualità di maestro atleta più anziano della Fita, con il grado più alto del Sud Italia, il quale nonostante la non più giovanissima età si mette continuamente in gioco partecipando ai vari campionati nazionali, interregionali ed Internazionali Online.

Dopo aver eseguito le due forme “Sipjin e Hansoo”, molti dei presenti si sono complimentati con Spinelli per l’ottima esecuzione. Tutti i partecipanti a fine manifestazione sono stati premiati con una medaglia, per ricordare non solo la loro partecipazione al torneo, ma anche che l'amore per lo sport non ha età.

