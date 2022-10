Il Ct Brindisi vola a Milano: Luigi Lamarina qualificato al Master junior Next Gen Italia

BRINDISI - Il Circolo Tennis Brindisi sale sul prestigioso palcoscenico del Master Junior Next Gen Italia 2022: il giovanissimo tennista brindisino Luigi Lamarina, classe 2012, si è qualificato per l’evento che, in programma dal 7 al 12 novembre, presso lo Sporting Club Milano 3, si svolgerà in concomitanza con le Next Gen Atp Finals. Una competizione di altissimo livello agonistico che vedrà la partecipazione di 150 ragazzi e ragazze nelle categorie Under 10, Under 12 e Under 14, più precisamente i primi cinque giocatori di ogni età e ogni Macroarea (Centro Nord, Centro Sud, Nord Est, Nord Ovest, Sud, definita in base al Circolo di appartenenza), che nell’arco dei tornei disputati nella precedente stagione hanno raccolto i punti necessari per la qualificazione al Master. Luigi Lamarina, appartenente alla Macroarea del Centro Sud, si è qualificato alla competizione milanese mettendo insieme i punti nei tornei giocati a Tolentino, Lanciano, Barletta, Castel di Sangro.

Il tennista brindisino ha iniziato a giocare sui campi del Circolo Tennis Brindisi all’età di 5 anni e ha cominciato l’attività agonistica nel 2021. Ha vinto tutti i tornei Kinder ai quali ha partecipato nell’ultimo anno. È vice campione regionale ed ha raggiunto insieme con la squadra under 10 del CT Brindisi la fase di Macroarea superando brillantemente la fase regionale.

"La partecipazione al Master premia il lavoro svolto con Luigi fino ad oggi, siamo molto contenti – afferma il Maestro Alberto Cristofaro -. È una esperienza importante nell’ambito del percorso formativo questo ragazzo sta affrontando con impegno, costanza ed entusiasmo. Si confronterà con i giovani tennisti più bravi di Italia e questo gli consentirà di crescere ancora, sportivamente, tecnicamente e personalmente».

"Siamo orgogliosi di questo traguardo raggiunto da Luigi – afferma il Maestro Vito Tarlo -, frutto di quanto avviene quotidianamente nella fase di allenamento, di tutta una serie di risultati ottenuti nel corso della stagione e della passione che Luigi ci mette in questo sport da sempre, sin da quado ha iniziato a giocare. Per Luigi il tennis è prima di tutto motivo di divertimento, lui guarda tutte le partite, conosce tutti i tennisti del mondo, è davvero un piccolo appassionato del tennis e questa credo sia la sua carta vincente. È felicissimo di partecipare a questo Master e noi siamo felici con lui: gli auguriamo che sia un punto di partenza per un brillante futuro tennistico".