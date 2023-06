Tennis, B2: bottino pieno per il Ct “Dino De Guido” di Mesagne

MESAGNE- Quinta vittoria consecutiva per il Circolo tennis “Dino De Guido” Mesagne nel campionato maschile di B2 di tennis. Sui campi in terra rossa di via Beato Bartolo Longo, la formazione mesagnese, domenica 10 giugno, ha battuto con il punteggio di 5-1 il Ct Trani. L’incontro, dopo l’abbondante pioggia del giorno precedente, per impraticabilità dei campi, si è svolto sul campo tensostatico coperto e si è protratto sino alle ore 19,00.

Pur mancando il numero 2, l’italo-argentino Lautaro Falabella, la squadra gialloblù ha superato agevolmente il C.T. Trani, consolidando il primato in classifica con 15 punti e distanziando la seconda, il C.T. Galatina, di ben 6 lunghezze.

Questi i risultati: nei singolari Gaston Nicolas Tonello (C.T. “Dino De Guido” Mesagne) b. Andrea Librè (C.T. Trani) 6-0 6-0; Simone Pacciolla (C.T. “Dino De Guido” Mesagne) b. Danilo Raicevic (C.T. Trani) 6-4 6-3; Oleksandr Ovcharenko (C.T. “Dino De Guido” Mesagne) b. Giuseppe Corsaro (C.T. Trani) 6-3 6-1; Giuseppe De Camelis (C.T. Trani) b. Alessio Rosato (C.T. “Dino De Guido” Mesagne) 6-2 6-0; nei doppi Ovcharenko/Tonello (C.T. “Dino De Guido” Mesagne) b. Raicevic/De Camelis (C.T. Trani) 6-4 6-1; Pacciolla/Rosato (C.T. “Dino De Guido” Mesagne) b. Corsaro/Librè (C.T. Trani) 6-4 3-6 1.

La squadra del glorioso sodalizio mesagnese già la scorsa settimana aveva raggiunto, con due turni di anticipo, l’obiettivo della promozione in serie B1.

A tal scopo, nella mattinata, c’è la stata la graditissima visita del sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli che ha voluto porgere il suo saluto con queste parole: “Questa mattina ho portato personalmente le congratulazioni della nostra comunità complimentandomi con gli atleti, il presidente, la società per lo straordinario risultato. Un ambiente sano e fertile, quello di contrada Palmitella, dove si respirano i valori dello sport e della coesione sociale, e dove trova spazio anche, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, l’iniziativa della casetta dei libri”.



A conclusione dell’incontro con il Ct Trani, sono proseguiti i festeggiamenti per la meritata promozione in serie B1, con il taglio di una beneaugurante torta, alla presenza della squadra mesagnese, del presidente del sodalizio Nicola De Guido, dei suoi dirigenti e dei numerosi sostenitori.

Appuntamento per Ct “Dino De Guido” a domenica 18 giugno per l’incontro conclusivo del campionato di serie B2, sui campi del Ct Corsano con inizio alle ore 10,00.