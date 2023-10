World cup di Kick boxing: splendida medaglia d'argento per il brindisino Daniele Bungaro

Si è conclusa domenica 1 ottobre, la world Cup di kick boxing, organizzata dalla FederKombat, unica federazione riconosciuta dal Coni per gli sport da combattimento. L'evento si è svolto per la prima volta in Italia e precisamente a Jesolo, dal 27 settembre all’1 ottobre.

Il giovane Daniele Bungaro, brindisino Doc, appena ventenne, dell' Athletic Sport Center di Villa Castelli (società sportiva dove si allena ormai da anni guidata dal rinomato maestro Adriano Intermite), si è aggiudicato il secondo posto, portando a casa una prestigiosa medaglia d'argento.

Daniele, specialità Low Kick, categoria di peso -60kg, si è dovuto scontrare nei quarti di finale con il forte atleta algerino e in semifinale con il tedesco nonché testa di serie. Tutta italiana la finalissima dove purtroppo non è riuscito a raggiungere il gradino più alto del podio. Grande soddisfazione per il risultato ottenuto dal suo allievo da parte del maestro Intermite, che lo allena costantemente e soprattutto lo ha allenato per tutto il periodo estivo affinche si potesse arrivare nella condizione migliore, a tale evento.

Traguardo a suo dire, di notevole prestigio, vista la primissima esperienza internazionale del suo giovane allievo. Tutto ciò fa ben sperare per il futuro.